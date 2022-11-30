Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a: 'Saray seni ne hale getirdi, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun! /30 Kasım 2022 12:21

Erdoğan'a: 'Saray seni ne hale getirdi, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, unuttun Sayın Erdoğan! Sana ne oldu?" diye sordu. Akşener, "Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz 'pudra şekerleri' çeken, acayip arabalara binen, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun!" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen pazartesi günü, altılı masayı oluşturan CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte anayasa önerilerini açıkladıklarını hatırlatan İYİ Parti lideri, iktidar çevrelerinden yükselen sesleri eleştirdi.

"PANİĞE KAPILDILAR"
Akşener, "Temel hak ve hürriyetlerin, tüm devlet organlarını, bağlayıcı hale getirildiğini,  insan onurunun, anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini, hürriyeti sınırlamanın, istisna olduğunu görünce, tedirgin oldular. Sağlık hakkının, çevre hakkının ve elbette hayvan haklarının, ilk kez, anayasal güvence altına alınmasının önerildiğini görünce, mutsuz oldular, paniğe kapıldılar" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Bunlar daha iyi günleriniz" sözlerine de yanıt veren Akşener, "Haydi bakalım sıra sizde, bunlar daha iyi günleriniz. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atak yaşatacağız" dedi.

ERDOĞAN'A: 'SARAY SENİ NE HALE GETİRDİ?'
İYİ Parti lideri, iktidara şu sözlerle yüklendi:

"Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz 'pudra şekerleri' çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun! Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, unuttun Sayın Erdoğan! Sana ne oldu, sen ne oldun! Saray seni ne hale getirdi!"

 
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