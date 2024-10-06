Erdoğan'a sert cevap: 'Biz seni...'

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına cevap verdi.







“Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız.







Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük." cümleleriyle paylaşımına başlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ters düştükleri bir çok konuya değindi.





Erdoğan'ın kendine muhalif olan bir çok ismi yanına çekerek dönüştürdüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 'yumaşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz' dedi. Kılılçdaroğlu'nun paylaşımından bir bölümü şöyle:





"Katledilen kadınlarımız, Umutsuz gençlerimiz, Geçinemeyen insanlarımız, Tedavi olamayan hastalarımız, Taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, Yokluktan intihar eden insanlarımız, Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için, Bu ülkenin her bir vatandaşı için, Hakk için Halk için YUMUŞAMAYACAĞIZ ve NORMALLEŞMEYECEĞİZ…







Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün.





Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya!”





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Geçen sene koltuğundan tartedilen eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından çatışma seslerinin geldiği bir dönemde, zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye’nin siyasi atmosferinin yumuşamasına, normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.