Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a sert çıktı: "Evcilik mi oynuyorsun?" /04 Ocak 2023 19:54

Erdoğan'a sert çıktı: "Evcilik mi oynuyorsun?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?" ifadelerini kullandı.

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Memur ve emekli zammını dün yüzde 25 olarak açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen tepkilerin ardından bugün zamların yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 5500 lira oldu.

"ASGARİ ÜCRETE YAPTIĞIN ZAMMIN AYNISINI BURAYA DA YAPACAKSIN"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile zam oranının tepkiler üzerine yükseltilmesine tepki gösterdi.

"Önce yüzde 25 zam de, sonra kork yüzde 30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun?" diyen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?" ifadelerine yer verdi.

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