Erdoğan'a sert eleştiri: Süreçten beklentisi koltukta kalmak

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğini açıkladığı 12. Kongresi’nin ardından bugün silah bırakma ve örgütü fesih kararını açıkladı. Süreçte yaşananlar ve bundan sonra ne olacağı merak konusu olurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, iktidarın süreçteki tavrı ve olacaklara ilişkin açıklama yaptı.





"ÖNCELİKLE TÜRK MİLLETİNE HESAP VERMESİ LAZIM"

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında terörün sıfırlandığını ifade eden Turhan Çömez, Bahçeli'nin çağrısının ardından düzenlenen TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden vatandaşları ile şehit düşen güvenlik güçlerini hatırlattı.





İktidara 'neredeyse sıfırlanan terörün 23 yıldır neden tırmandığını' soran Çömez, "İktidarın bu konuda Türk milletine bir hesap vermesi lazım" dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre Turhan Çömez iktidarın 'neden başarısız olduğunu, neden yetersiz olduğunu kamuoyuyla paylaşması' gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:





"Terörü bitirmek için neler yaptınız, neler yapmadınız ya da yapamadınız? Terörü bitirebilmek için ekonomik, demokratik, hukuki, askeri, istihbari, diplomatik gerekli önlemleri zamanında aldınız mı, almadınız mı? Almadıysanız neden almadınız ve neden başarısız oldunuz? Öncelikle iktidarın bu konuda Türk milletine bir hesap vermesi lazım"





ERDOĞAN'IN SÜREÇTEN BEKLENTİSİ KOLTUKTA KALMAK

“PKK’nın silah bıraktık açıklamasının ardından Türk kamuoyu ikna edilmek için bir reklam çalışmasına başlanacak. Halkı ikna etmek için bu süreç başlatıldı ve çalıştırıldı. Amerika’nın beklentisi bu. Erdoğan’ın da beklentisi koltukta kalmak, bu süreçte Amerika ile herhangi bir çatışma, tartışma veya bir sürtüşmeye girmemek. Erdoğan’ın hayalini gerçekleştirebilmesi için ne olması lazım? Ya anayasanın değişecek ya da 2027’nin sonunda bir erken seçim kararıyla Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin önü açılacak. Anayasa konusunda Erdoğan çok emin değil. Çünkü AKP, MHP, HÜDA PAR ve şu anda artık bana göre koalisyon ortağı olmuş DEM Parti’nin milletvekili sayısı anayasayı değiştirmeye yetmiyor. 360’ı aşıyorlar, 380’leri buluyor. Fakat bu durumda referanduma gitmesi lazım ve Erdoğan bunun geri döneceğini biliyor.”







