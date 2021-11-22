Erdoğan'a sert sözler: Nass olduğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiniz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Habertürk TV'de Küba Par'ın Açık Net programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili sözlerine eleştiri getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusunda 'nass var nass' şeklinde kullandığı ifadeleri değerlendiren Kaya, Erdoğan'ın samimi olmadığını söyledi.





AKP'nin iktidara ilk geldiği yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Faiz dünya gerçeği. Büyüklerimiz bize faiz konusunda yanlış öğretmiş' sözlerini gündeme getiren Kaya, şu şekilde konuştu:





"Faizin dindeki yeri konusunda hiçbir Müslüman'ın ve kimsenin herhangi bir itirazı olamaz. İslam hukukunun faiz konusundaki nass'ı su götürmez bir gerçektir. Ancak sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğu zaman 'ben Milli Görüş gömleğini çıkardım' dediği zaman ilk dediği şey 'paranın dini imanı olmaz' ifadelerini kullandı. Ve yine daha sonra katıldığı bir toplantıda karşısında Recai Kutan bey vardı: 'Abilerimiz bize yanlış şeyler öğretti. Aslında faiz bir dünya gerçeğiymiş' dedi. Bu Tayyip beyin kendisinin söylediği şeydi. 20 yıllık iktidarı boyunca hem devletin ödediği hem de tüketici kredileriyle faize bulaşmış bir Türkiye ortaya çıkardınız... Şimdi sayın Erdoğan, 'Arkadaşlar faiz konusunda nass var. Size ne oluyor?' diyor. Aslında size ne oluyor sayın Erdoğan?... 20 yıldır yeni mi nass olduğunu öğrendiniz?"





Ayrıca "Kur'an-ı Kerim'de sadece faiz konusunda mı nass var?" diyerek AKP iktidarının başta şans oyunları ve alkol konusundaki yanlış politikalarından da bahseden Kaya, şöyle devam etti:





"Bir de nass sadece faiz konusunda mı var? Milli Piyango AKP'den önce ne kadar insan tarafından kullanılıyordu, şimdi ne kadar insan tarafından kullanılıyor? Ya da sayın Binali Yıldırım bir övünç kaynağı olarak söylediği içki fabrikalarla ilgili sözleri de ortada... Şimdi nass dediğiniz an ve politikalarınızı nass üzerinden anlatmaya başladığınız an, insanlar haklı olarak bu örnekleri verir ve sizin samimiyetinizi sorgular. Siz bu ülkenin öğrencilerine faiz ile kredi veriyorsanız, bu ülkenin çiftçisine faizle kredi veriyorsanız, ülkenin esnafına devlet olarak faizle kredi veriyorsanız oturup önce kendi kendinize düşünmeniz lazım. Nass kavramı siyaset üstü tartışma götürmeyecek İslami bir gerçekliktir. Ancak bunu siyasetiniz için kullandığınız zaman haklı olarak insanlar der ki 'Bu nass bugün mü indi?' diye sizi sorgular."