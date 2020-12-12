Erdoğan'a seslendi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yer aldığı Cumhur İttifakı için "Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor." tespitinde bulundu..







Partisinin birinci yıldönümünde Habertürk TV'de soruları cevaplandıran Davutoğlu, Cumhur İttifakı’nı "vesayet rejimi" diye nitelendirerek, "Öncelikle altını açık bir şekilde çizerek ifade edeyim ki karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır. Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sadece sözcülük kalmıştır." dedi.





"Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir." diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı’nın vasisi gibi konuşan konuşanadır. Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur.” ifadelerini kullandı.





'HAYALLER TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, GERÇEKLER SAVRULAN TÜRKİYE'





Davutoğlu, Erdoğan'ın Bahçeli ve Perinçek ikilisini teslimiyetini şu sözlerle özetledi: "Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler bir odaktan başka odağa, bir eksenden başka eksene ne yaptığını bilmez şekilde savrulan Türkiye” diyen Davutoğlu, “Bu millet bu acizliği, bu onursuzluğu hak edecek ne yaptı size?”





“Dürüstçe milletle yüzleşip biz batırdık, ülkeyi her anlamda iflasa sürükledik, dış mihraklar da elimize bir reçete verdi, size sunabileceğimiz tek şey işte bu acı reçete desinler.” diyerek Erdoğan’a çağrıda bulunan Davutoğlu, “Sayın Erdoğan’ın ülkeyi getirip bıraktığı yer ‘acı reçete’ yazan bir iktidardır.” dedi.





"28 ŞUBAT ARTIKLARINA TEK KELİME DEDİNİZ Mİ?"





Erdoğan'ın yıllar sonra "hukuk" kavramını hatırladığını belirten Davutoğlu, "Ertesi gün genel başkan yardımcımız Ayhan Sefer Üstün’ün evini mafya artıkları kurşunladı. Çıkıp bir tek cümle söylediniz mi? Bu ucuz mafya artıklarınızın, ortağınız 28 Şubat artıklarının, çapsız medya silahşorlarının bizleri korkutabileceğini, sindirebileceğini mi düşünüyorsunuz? Milleti ve bizi bu şekilde susturabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?" sorularını yöneltti.







Davutoğlu, "İşte yarım yamalak insan hakları dediniz ertesi gün Diyarbakır’da herkesin gözü önünde masum bir Kürt gencini kurşuna dizenler serbest kaldı, bu vahşetin fotoğrafını çeken gazeteciler de 20 yılla yargılanır hale geldi. Çıkıp bir tek cümle söyleyebildiniz mi?" dedi.





DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: BU ADIMLARI KİM ATIYOR?





Davutoğu, Erdoğan'a hitaben şunları dile getirdi: "Hangisini savunuyorsunuz? Hangisi Erdoğan, hangisi iktidar? Faizlere karşı çıkan Erdoğan, faizleri artıran Erdoğan’a karşı. 'İnsan hakları reformu yapacağız' diyen Erdoğan, karşısında kimi bulsa hain ve terörist diyerek yargıdan önce hüküm veren Erdoğan. 'Hukuk reformu yapacağız' diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı. Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz, yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı? Biz bu manzarayı iyi biliriz."





"DOĞU PERİNÇEK'E Mİ TESLİM OLDUNUZ?"





Davutoğlu, "Rotanızı çizdiğini söyleyen Doğu Perinçek’e mi teslim oldunuz? Demokrasiye, hukuka, adalete, şeffaflığa müsaade etmeyiz mi diyorlar? Bizimle kurduğun ortaklığın diyeti hukuk devletinden ve adaletten uzak durmak mı diyorlar? Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor." dedi.





"Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni! Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler Küresel güçlere uygun değişiklikler!" diyen Davutoğlu, "Hayaller koalisyonsuz tek başına Erdoğan iktidarı, gerçekler eski Türkiye’nin bütün artıklarının yönettiği bir gizli koalisyon. Sayın Erdoğan millete acı reçete yazmayı bıraksın önce kendisine görünen ve görünmeyen, gizli ortaklarının yazdığı acı reçeteyi millete açıklasın." ifadelerini kullandı.