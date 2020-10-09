Erdoğan'a seslendi: Millete sabırlı ol deme, nasıl zenginleştin onu anlat

Partisinin ekonomi değerlendirme toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan’ın ekonomik sıkıntı yaşayanlar için “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerine yanıt verdi.





‘SABIRLI OLUN’ DEME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR’





“Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin, çevresinin ve son dönemde zenginleşenlerin zenginlik kaynağını açıklamadıkça, bu ülkenin dar gelirli insanlarına dönüp sabırlı olun deme hakkına sahip değildir” diyen Davutoğlu şöyle devam etti: “Dini referansları kullanırken tutarlı şekilde her alanda kullanmak lazım. En yakınlarını şirketler üzerinden zengin edip, ülkenin fakirleşen kitlelerine dönüp ‘sabredin’ demek dini istismardır. Cumhurbaşkanı bu yoksulluğunun hesabını verme makamındadır. Bu açıklamanın tek mantıklı tarafı, halkın fakirleştiğini kabul ediyor ve sabır tavsiye ediyor olmasıdır. Çevresindekiler uçuşa geçmiş olabilir ama halk ızdırap çekiyor” dedi.





‘DEVLETTE YÜKSELMENİN TEK KOŞULU LİYAKAT VE EHLİYETTİR’

Müzeyyen Yüce’nin Gazete Duvar‘da yayınlanan haberine göre, kamu kurumlarında tarikat yapılanmasına ilişkin de ‘liyakat’ ve ‘ ehliyet’ vurgusu yapan Davutoğlu, şunları söyledi:





“Hangi topluluğa mensup olursa olsun kimsenin liyakat ve ehliyet sahibi olmadan kamu kurumunda yer almalarına izin vermeyeceğiz. Herkes işine baksın. Devlette yükselmenin tek koşulu liyakat ve ehliyettir. Kimse aidiyet bağını kullanarak yükselemez.”





SINIR ÖTESİ TEZKEREYE DESTEK





Mecliste görüşülen Irak-Suriye tezkerelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Davutoğlu “Türkiye’nin etrafında ciddi güvenlik riskleri var. Bazı durumlarda bu güvenlik riskleri askeri tedbir alma zorunluluğu getirebilir. Bu güvenlik risklerinin tamamında Türkiye’nin çıkarları var. O yüzden hükümetin bu konuda yetki alması doğrudur” diye konuştu.





‘MERKEZ BANKASI’NIN DOLAR DÖVİZ AÇIĞI 53 MİLYAR’





Gelecek Partisi kurmayları toplantıda, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı‘nı da eleştirdi ve Türkiye’nin gidişatını değerlendirdi. Gelecek Partisi Hazine ve Maliyet Politikaları Başkanı Serkan Özcan, Merkez Bankası’nın 53 milyar dolar yabancı para pozisyon açığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:





“Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte bir yönetim krizi yaşıyor. Türkiye’nin şu an dış borcu 430 milyar dolar civarında. 430 milyar doların 176 milyar dolarını önümüzdeki 12 ay içinde ödememiz gerekiyor. Merkez Bankası’nın yabancı para net pozisyonu -yani açığı- 54 milyar dolar. Bu tabloya bakarak ‘doları umursamıyorum’ diyemezsiniz.





‘HÜKÜMET YERLİ VE MİLLİ OLMAKTAN VAZ MI GEÇTİ?’





Hükümet ekonomiyle ilgili çok değil 6 ay önce, bir sene önce savunduğu ne varsa şu anda tersini yapıyor. Peki hepimizin şunu sormaya hakkı yok mu? Biz o zaman bu finans baronlarının önünde diz mi çöküyoruz? Hükümet ‘yerli ve milli‘ olmaktan vaz mı geçti? Ülkemiz ekonomi cahili bir ekip tarafından yönetildiği için arka kapı operasyonlarıyla kurun değerini dengelemek için 120 milyar dolarlık bir döviz satışı yaptılar. Buna rağmen dolar 8 liraya dayandı.”



