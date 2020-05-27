Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a "sivil darbeci" iması... /27 Mayıs 2020 18:44

Erdoğan'a "sivil darbeci" iması...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 60'ncı yıl dönümünde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "sivil darbeci" imasında bulundu.

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27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu darbenin yıl dönümünde şahsi Twitter hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. 

"Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim." diyen Kılıçdaroğlu, "Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın darbe hukuku uyguladığını dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz (Adnan) Menderes'i, (Fatin Rüştü) Zorlu'yu ve (Hasan) Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz."
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