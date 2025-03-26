Erdoğan'a sordular: CHP'ye kayyım mı atanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması neden olan İBB operasyonlarına sahip çıktı.





Halktv'de yer alan habere göre Erdoğan, tartışmaya sebep olan "Turpların büyüğü heybede" sözlerini de bir adım öteye taşıdı. Erdoğan, heybedeki büyük turpların saçılacağını iddia etti.





Erdoğan'a bu sözleri Grup Toplantısı'nın çıkışında bir gazeteci tarafından soruldu. Gazeteci, Erdoğan'a kastının CHP'ye kayyım atanması mı olduğunu sordu.





Erdoğan, bir süre durdu cevap vermedi. Birkaç adım atan Erdoğan, başka bir muhabire dönüp, "Turpun büyüğünü soruyor sen anlatıver" dedi.





ERDOĞAN NE DEDİ?





Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda turp sözünü bir adım öteye şöyle taşıdı:





Öyle ki İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız. Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.