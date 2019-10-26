"Erdoğan'a soruşturma açılmalı" çağrısı

Eski Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Başsavcısı Carla Del Ponte, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır ithamlarda bulundu.





T24'ün haberine göre İsviçre gazetesi Schweiz am Wochenende'ye açıklamalarda bulunan Del Ponte, Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyine yapılan harekâttan sebep soruşturma açılması gerektiğini ve kendisine "savaş suçu" suçlamaları yöneltilmesi gerektiğini söyledi.





Erdoğan'ın "Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz" açıklamasına da değinen Del Ponte, "Erdoğan sığınmacıları pazarlık kozu olarak kullanıyor" dedi.