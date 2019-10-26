Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'a soruşturma açılmalı" çağrısı /26 Ekim 2019 20:03

"Erdoğan'a soruşturma açılmalı" çağrısı

Türkiye'nin güvenli bölge için Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sonrasında Eski Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Başsavcısı Carla Del Ponte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir açıklama geldi.

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Eski Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Başsavcısı Carla Del Ponte, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır ithamlarda bulundu.

T24'ün haberine göre İsviçre gazetesi Schweiz am Wochenende'ye açıklamalarda bulunan Del Ponte, Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyine yapılan harekâttan sebep soruşturma açılması gerektiğini ve kendisine "savaş suçu" suçlamaları yöneltilmesi gerektiğini söyledi. 

Erdoğan'ın "Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz" açıklamasına da değinen Del Ponte, "Erdoğan sığınmacıları pazarlık kozu olarak kullanıyor" dedi.
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