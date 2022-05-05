Erdoğan'a suikast iddiasıyla tutuklanan asker: Polisleri biz şehit etmedik, işkence ile ifade verdim’

Darbe girişimi sonrasında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve günlerce gözaltında kaldıklarını belirten eski astsubay İlyas Yaşar, emniyet ifadesinde geçen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ölü ya da diri olarak ele geçirme talimatı verdiği şeklindeki bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yaşar, söz konusu ifadeyi vermesi için emniyette baskıya maruz kaldığını kaydetti. Yaşar hakkında o dönem yandaş medyada ‘itirafçı oldu’ haberleri yapılmıştı.







TR724'ün özel haberine göre Yaşar, Erdoğan’ın darbe gecesi kaldığı otelde şehit olan polis memurlarının kendi ekiplerince şehit edilmediğine vurgu yaptı. Polislerin Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit tarafından çatışmada şehit edildiği yönünde basına yansıyan ifadesinin emniyette baskıyla söylettirildiğinin altını çizdi.





Mahkeme tutanakları 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın kaldığı otelde yaşanan olaylara ışık tutuyor. O geceye ilişkin operasyona katılan askerlerin Erdoğan’a hakaret ettiği şeklindeki bilgilerin de gerçeği yansıtmadığını kaydeden eski astsubay İlyas Yaşar, Erdoğan’a hakaret ifadelerinin emniyette baskıyla zabıt altına alındığını vurguladı. Marmaris’teki otele gitmeden önce hedef kişinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kesinlikle bilmediklerini aktaran eski astsubay, gözaltına alındıklarında gerçek kişinin Erdoğan olduğunu öğrendiğini söyledi.





EMNİYETTE BASKIYLA İFADE İMZALATILDI





MAK timinde görevli Astsubay Selman Çankaya da mahkeme ifadesinde emniyette verdiği bilgileri net olarak yalanladı.













Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi kayıtlarına göre; sanık Çankaya, MAK grup komutanı eski astsubay Zekeriya Kuzu’nun darbe yapıldığı yönünde basına yansıyan bilgilerin baskıyla kayıt altına alındığını kaydetti.







Kuzu’nun kesinlikle olay öncesinde darbeyle ilgili hiçbir bilgi vermediğini aktaran Çankaya, “Aramızda kesinlikle böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Sadece görevin ne zaman biteceğine ilişkin bir konuşma yaptık. Ayrıca bir karşı koyma durumunda ateş etmemiz talimatı verdiği yönündeki beyanım da gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece helikoptere ateş açılması halinde geri ateş edebileceğimiz konuşuldu.” ifadelerini kullandı.