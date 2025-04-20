Erdoğan'a sunum yapmışlar: Kanal İstanbul projesinin detayları ortaya çıktı!

2011 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın çılgın proje olarak isimlendirdiği Kanal İstanbul projesi son günlerde yeniden gündem oldu. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X sosyal medya hesabından yaptığı "Yokluğumu fırsat bilip başladınız" paylaşımı ile yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul çalışmasında Sazlıdere Barajı havzasında 24 bin konutun yapılmasına başlandığı ortaya çıkmıştı.





Söz konusu paylaşımda DMM'den açıklama yapılmış ve söz konusu ihalelerin önceden yapıldığı ve İmamoğlu'nun tutukluğu ile alakasının olmadığı öne sürüldü.





Nefes'te yer alan habere göre söz konusu Kanal İstanbul projesinin detayları belli oldu. Habere göre Erdoğan'a 27 Şubat 2025 günü Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaretinde bir sunum yapıldı. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.





Erdoğan'a Kanal İstanbul sunumunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün yaptı.





İŞTE SUNUMA GÖRE KANAL İSTANBUL PROJESİNİN DETAYLARI

Sunumda yer alan bilgilere göre Kanal İstanbul projesi;





5 yılda yapılacak,

Maliyetinin 15 milyar dolar olması bekleniyor ( 570 milyar lira)

Kamu-Özel İş Birliği ile yapılacak ve tamamen özel sektör finansmanı ile gerçekleştirilecek

Kanal 21 metre derinliğinde ve 360 metre genişliğinde olacak

6 adet köprünün maliyetinin ise 1,4 milyar dolar (53,2 milyar lira) olması bekleniyor.