Erdoğan'a 'tahsildar' davası cevabı: Tahsildar olduğunu delillerle ispat edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "'Beşli çetenin bir anlamda Erdoğan tarafından korunduğu, onun tahsildarı gibi davrandığı özelindeki eleştirilerin haklı dayanakları bulunmaktadır. Sunacağımız delillerle ve verilerle bu durumun gerçekliğini ispatlamış olacağız" dedi.



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu özel işbirliği ile yapılan projelere ilişkin bulunduğu değerlendirmelere dair kendisine sorulan soruya, "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. İşim benim bu işlerle geçti" yanıtını vermişti.





Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" demişti.





Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise, Kılıçdaroğlu hakkında tedbiren uyarı kararı verildiğini şöyle açıkladı;





"Ankara 16'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 01 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek, Türk Medeni Kanunu 24 ve 25'inci maddeler kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı', 'Beşli çetenin tahsildarı' ve 'Tefecilere hizmet eden' ifadelerini kullanırken davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar verilmiştir."





" 'BEŞLİ ÇETE'NİN TAHSİLDARI GİBİ DAVRANDIĞINI DELİLLERLE İSPATLAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise davaya ilişkin kararı ve süreci Cumhuriyet'e değerlendirdi.





Çelik, "Genel başkanımızın dava konusu yapılan açıklamasında hiçbir biçimde hakaret sözü yoktur. Tam aksine genel başkanımızın dava konusu yapılan eleştirel değerlendirmesi, bütünüyle haklı ve doğru olgulara dayalı bulunmaktadır. Yani genel başkanın o eleştirisinde ifade etmiş olduğu 'beşli çetenin' bir anlamda Erdoğan tarafından korunduğu, onun tahsildarı gibi davrandığı özelindeki eleştirilerin haklı dayanakları bulunmaktadır. Nitekim açılmış olan bu davada sunacağımız delillerle ve verilerle bu durumun gerçekliğini ispatlamış olacağız" dedi.





"ERDOĞAN'IN ZENGİNLEŞME ANLAYIŞINI ORTAYA KOYUYOR"

Çelik, 1 milyon liralık tazminat bedeline ilişkin ise, "Erdoğan tarafından 1 milyon liralık dava açılmış olması elbette tarafımızca polemik konusu yapılacak. Örneğin, genel başkanımızın Erdoğan'a yönelik 5 kuruşluk dava açmasının bir gerekçesi var. Genel başkanımız, 5 kuruşluk açtığı manevi tazminat davalarını 'Erdoğan'a biçtiğim değer gereğince' diyerek ifade ediyor. Onun kişiliğinin bir anlamda değerine göre 5 kuruşluk dava açılmasının talimatını güdüyor. Erdoğan 1 milyonluk dava açıyor. Bu öncelikle aralarındaki kişilik farkını gösteriyor, ikinci olarak genel başkanımızın asla ve asla paraya tamah etmediğini, alın terine verdiği önemi gösteriyor. Erdoğan ise tam tersine ne pahasına olursa olsun bir anlamda yararlanma, zenginleşme anlayışını ortaya koymaktadır. Bunları elbette ifade edeceğiz" diye konuştu.











