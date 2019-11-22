Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a tahsis edildiği için vatandaşlar saatlerce ambulans bekledi /22 Kasım 2019 21:49

Erdoğan'a tahsis edildiği için vatandaşlar saatlerce ambulans bekledi

Ambulanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki programı nedeniyle bu alanlarda görevlendirildiği için sol.org.tr'de yer alan habere göre ihtiyacı olan vatandaşlar saatlerce ambulans bekledi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İzmir'deydi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP İl Başkanlığı’nda konuşma yapan Erdoğan, Ege Üniversitesi içerisindeki yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'ne gittikten sonra, üniversite içindeki cami açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın gelişi nedeniyle kentteki ambulansların görevlendirildiği ve hastanelerdeki pek çok hastanın sevk edilemediği öğrenildi.

Saatlerdir sevk bekleyen hastalar olduğu öğrenilen hastanelerden birinde görevli olan ve soL'a konuşan sağlık çalışanları, acil sevk olması gereken hastaları göndermek için 112'yi arayarak ambulans talep ettiklerini ancak kendilerine, ambulansların Erdoğan için görevlendirildiğinin söylendiğini belirtti.

5 saattir bekleyen hastalar olduğunu söyleyen sağlık çalışanları, sevk olması gerekenler hastalardan birinin kalp krizi geçirdiğini, birinin ise femur denilen kemik kırığı olduğunu anlattı.

Hastalar mağdur olurken ambulansların ne zaman gönderileceğine dair de bir bilgi verilmediği öğrenildi.

Öte yandan soL'a ulaşan bilgiye göre bir hastanın sevki akşam saat 18.00'den sonra yapılabildi.
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