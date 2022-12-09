İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinden önce Denizli’de söylediği “Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” ifadesine verdiği yanıt üzerinden açılan tazminat davasında çarptırıldığı para cezasına tepki gösterdi. Akşener, “Benim param helaldir. Biraz da helal para yesinler!” dedi.







Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Akşener’in tazminat davasına konu olan konuşmalarını hatırlattı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Akşener’i suçlu bulduğu kararına değinen Saymaz, şunları aktardı:





“Kararda, söylemlerin düşünce hürriyeti kapsamında sayılması için uluslararası sözleşmeler, anayasa ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınır dahilinde olması gerektiği vurgulandı. Akşener’in sözlerinin bu kapsamda olmadığı iddia edildi. Erdoğan’ın herhangi bir parti seçmenini ve toplum kesimini kastetmediği, buna karşın Akşener’in ‘gerçek olarak nitelendirilemeyecek konular hakkında isnat izafe ettiği’ ve Erdoğan’ın ‘sosyal değerini ihlal ettiği’ savunuldu.







Şöyle devam edildi: Davacının (Erdoğan’ın) herhangi bir parti seçmenine veya toplumun belirli bir kesimine yönelik isnat edici hiçbir söyleminin bulunmamasına rağmen, davalının (Akşener’in) gerçek olarak nitelendirilemeyecek konular hakkında isnat izafe etmesinin, davacının sosyal değerini ihlal ettiği ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı…”





Mahkemenin Akşener’i iki ayrı konuşmasından ötürü 20’şer bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL tazminata mahkum ettiğini; yargılama gideri ve faiziyle birlikte faturanın 74.705 TL’ye çıktığını belirten Saymaz, iyi Parti liderinin bu miktarı dün ödediğini aktardı.