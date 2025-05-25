Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a tek tek anlattı: 'Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok!' /25 Mayıs 2025 00:30

Erdoğan'a tek tek anlattı: 'Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok!'

“Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok! Bırakın 'Hukuk Devleti' olmayı, 'Kanun Devleti' şartları bile yok” diyen Abdurrahman Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü. Adliye koridorlarının AVM’lerden daha kalabalık olduğunu ifade eden Dilipak artan suçları Erdoğan'a tek tek sıraladı.

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HalkTV'de yer alan habere göre cezaevlerinin doluluk oranı, her geçen gün artan şiddet olayları, gözaltılar, tutuklamalar derken AKP’li eski AKİT yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert çıktı.
Yeni Anayasa ve infaz yasası tartışmaları gündemi meşgul ederken Dilipak, “Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok! Bırakın “Hukuk Devleti” olmayı, “Kanun Devleti” şartları bile yok” ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN DİLİPAK AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yasa çıkmadan uygulamanın başladığını ifade eden Dilipak şunları söyledi:

Yasa çıkmadan, Politika kurulu, Bilim kurulu, bir Stratejik eylem planı, bir genelge bir tamim uygulama başlıyor. Yani yasa’ya da gerek yok.

Toplumsal barış için adliyelere bakmak gerek. Ailelerin yarıdan fazlası sorunlu. Cezaevleri tıklım tıklım dolu. Mahkeme koridorları AVM’lerden daha kalabalık. Hapishane’ler de öyle Hastahane’ler de!

Buyurun Hapishane gerçeği: Türkiye‘de 1 Temmuz 2024 itibarıyla toplam 403 cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevlerinde 295.064 hükümlü ve 47.462 tutuklu bulunmakta olup, toplam 342.526 kişi cezaevlerinde kalmaktadır.

Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise 295.328‘dir, yani kapasite fazlası 47.198 kişidir. Cezaevlerinde 70.000e yakın kişi esrar kullanıcı olarak tutuklu bulunuyor.

ERDOĞAN'A TEK TEK SIRALADI

AİHM’ye, 47 Avrupa ülkesinden yapılan toplamı 60 bin 350 şikayetin yüzde 35,8’in yani 21 bin 600'ünün hak ihlali iddiaları ile Türkiye'den gittiğini ifade eden Dilipak, savaştaki Rusya'nın 8 bin 150, Ukrayna'nın ise 7 bin 700 başvuruyla ilk üçte olduğunu yazdı.

"Nasıl kriminal bir topluluk (!?) olduğumuz ortada" diyen Dilipak şöyle devam etti:

"Uyuşturucu, Fuhuş, Kumar, Cinayet, dolandırıcılık, Mafia, rüşvet, torpil, ihaleye fesat karıştırma, mala çökme, gasb konularına girelim mi, kalsın mı?

Siyasi tutuklu sayısında herhalde dünya rekoru bizde olsa gerek."
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