Erdoğan'a tepki sosyal medyada birinci sıraya kadar yükseldi

Koronavirüs tedbirleri hakkında alınan yeni kararları açıklayan Tayyip Erdoğan’ın müzik yasağı ile ilgili sözleri, halkın yaşam şekline müdahale eleştirilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada, karara tepkilerin dile getirildiği ‘kusura bakıyoruz’ etiketi gündemin 1. sırasına yükseldi.





Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni alınan özel yaşama kararları açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı kararlar içerinde ‘müzik yasağının gece 00.00 çekilmesi tepki topladı.





Erdoğan müzik yasağını açıklarken şu ifadeleri kullandı: “Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00’e çekiyoruz kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.”





Erdoğan’ın sözlerinin ardından sosyal medyada ‘Kusura bakıyoruz’ etiketi gündemin 1. sırasına yükseldi.





Sosyal medyada Erdoğan’ın bu ifadeleri için ‘müzik yasağının koronavirüs tedbirleriyle ilgisi olmadığının kanıtı’ yorumları yapıldı.