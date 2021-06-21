Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a tepki sosyal medyada birinci sıraya kadar yükseldi /21 Haziran 2021 23:19

Erdoğan'a tepki sosyal medyada birinci sıraya kadar yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleriyle ilgili 1 Temmuz itibarıyla geçerli olması planlanan düzenlemeleri açıklaması sonrasında sosyal medyada büyük bir tepki meydana geldi.

SHABER3.COM

Koronavirüs tedbirleri hakkında alınan yeni kararları açıklayan Tayyip Erdoğan’ın müzik yasağı ile ilgili sözleri, halkın yaşam şekline müdahale eleştirilerini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada, karara tepkilerin dile getirildiği ‘kusura bakıyoruz’ etiketi gündemin 1. sırasına yükseldi.

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni alınan özel yaşama kararları açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı kararlar içerinde ‘müzik yasağının gece 00.00 çekilmesi tepki topladı.

Erdoğan müzik yasağını açıklarken şu ifadeleri kullandı: “Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00’e çekiyoruz kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.”

Erdoğan’ın sözlerinin ardından sosyal medyada ‘Kusura bakıyoruz’ etiketi gündemin 1. sırasına yükseldi.

Sosyal medyada Erdoğan’ın bu ifadeleri için ‘müzik yasağının koronavirüs tedbirleriyle ilgisi olmadığının kanıtı’ yorumları yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a tepki sosyal medyada birinci sıraya kadar yükseldi Sonraki Haber >>

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:02:57