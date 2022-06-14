Erdoğan'ın "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" sözleri sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, kurumun resmi adının "Türk Hava Yolları" olduğuna atıfla Erdoğan'a "Türk adını silmek istediği" suçlamasında bulundu, pek çok kullanıcı da İngilizce "turkish" kelimesinin "Türkiye" değil, "Türk" kelimesine karşılık geldiğine dikkat çekti.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da "Neden? Ben Türk'üm derken. 'I am Türkiye' mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!" diye yazdı.







Muhalif gazeteci Emin Çapa "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THYAO) adını mı değiştirdi? Türkiye Hava Yolları Anonim Ortaklığı mı diyeceğiz artık? (Tek derdimiz buydu zaten)" şeklinde tepki gösterdi.

















