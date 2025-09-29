Erdoğan'a uçakta soru tartışması medyanın bağırsaklarını ortaya döktü

Bildirici, İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt beklediğini, buna rağmen Ahmet Hakan’ın sözcü gibi ortaya çıktığını belirtti.









AHMET HAKAN: SÜPER SIKICI BİR POLEMİK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezilerinde gazetecilerle yaptığı uçak sohbetleri üzerine başlayan tartışma büyüyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “polemikten kaçış” başlıklı yazısına gazeteci Faruk Bildirici sosyal medyadan çok sert yanıt verdi.Bildirici, Hakan’ın yazısını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: “Sen bir yalancısın Ahmet Hakan. Bugüne değin çok az kişiye yalancı dedim ama sen bu sözcüğün hakkını verdin. Çünkü okuduğunu anlamamış olamazsın, yazdığımı bilerek çarpıtıyorsun. Tırnak içinde yazmışsın ama ben ‘İletişim Başkanlığı, uçakta sorulacak soruları ve cevapları önceden belirledi’ demedim. Ben gazetecilerin soracakları soruların listesinin uçağın kalkışından saatler önce bana ulaştığını yazdım ve ‘Bunun bir açıklaması var mı?’ diye sordum.”Ahmet Hakan’ın “sorular mükerrer olmasın” savunmasını hatırlatan Bildirici, şu eleştiriyi yöneltti: “Sen bu gerekçeyle aslında soruların önceden denetlendiğini, seçilip onaylandığını doğrulamış oldun. Erdoğan, önceden hazırlanmış kartlardan soruları okuyor, sohbetler de İletişim Başkanlığı tarafından deşifre edilip düzeltiliyor. Bu evrensel gazetecilik etiğine aykırı. Sen bunu aklamaya çalışıyorsun.”Bildirici ayrıca, geçmişte hiçbir liderin bu yöntemi uygulamadığını, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki toplantıların neden görüntülü yapılmadığını da sordu.Ahmet Hakan ise köşesinde tartışmaya değinerek şu ifadeleri kullandı: “Ben dünkü yazımda olayı izah ettim, şeffaf biçimde yöntemi anlattım. Buna rağmen söz konusu şahıs polemiği sürdürmek için çırpınıyor. Ama bu polemik hiç zevk vermiyor, fena halde tatsız, süper sıkıcı bir polemik. Bu adama ve peşine takılanlara ayırdığım süre burada doluyor, çünkü hayatımda yapacak daha eğlenceli şeyler var.”