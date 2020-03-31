Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a videolu 'Kampanya' cevabı: Nereden nereye /31 Mart 2020 13:19

Erdoğan'a videolu 'Kampanya' cevabı: Nereden nereye

Koronavirüs salgını sebebiyle bağış kampanyası başlatan ve IBAN numarası veren Erdoğan’a sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Nereden nereye…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını için vatandaşlardan bağış toplaması büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle devletin kasasından vatandaşlara yardım yapmak yerine millete giderek ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatmasına videolu yanıt verdi.

TUNCAY ÖZKAN: NEREDEN NEREYE GELDİ TÜRKİYE…

Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, “IMF’ye borç verecek durumdayız dediler, IBAN ile vatandaştan para istediler. Nereden nereye geldi Türkiye…” paylaşımında bulundu.
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