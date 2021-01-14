Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray'da ziyafet, sokakta açlık! /14 Ocak 2021 11:08

Saray'da ziyafet, sokakta açlık!

Cumhuriyet Halk Partisi (AKP), milyonlarca insanı açlık ve sefalete mahkûm eden Saray'ın çalgılı çengili ziyafetler verdiğine işaret etti.

Açlık=RTE!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şahsi Twitter hesabında "Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var" notuyla bir video paylaştı.

Videda, "Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik." vurgusu yapılırken "Açlık eşittir RTE (Recep Tayyip Erdoğan)." denildi.

SOSYAL MEDYADA AKP'YE VERYANSIN

CHP'nin "Türkiye'nin gündemi açlık" başlıklı videosu Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Binlerce kişi #AçlıkEşittirRTE etiketi altında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine veryansın etti.
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Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

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