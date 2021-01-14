Saray'da ziyafet, sokakta açlık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şahsi Twitter hesabında "Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var" notuyla bir video paylaştı.
Videda, "Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik." vurgusu yapılırken "Açlık eşittir RTE (Recep Tayyip Erdoğan)." denildi.
SOSYAL MEDYADA AKP'YE VERYANSIN
CHP'nin "Türkiye'nin gündemi açlık" başlıklı videosu Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi. Binlerce kişi #AçlıkEşittirRTE etiketi altında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine veryansın etti.