Saray'da ziyafet, sokakta açlık!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şahsi Twitter hesabında "Saraydaki tabloyla, Türkiye’deki gerçek arasında 180 derece fark var" notuyla bir video paylaştı.





Videda, "Bir taraf güllük gülistanlık; çalgılar, çengiler ve gösteriş var. Diğer tarafta ise açlık, sefalet, yoksulluk ve işsizlik." vurgusu yapılırken "Açlık eşittir RTE (Recep Tayyip Erdoğan)." denildi.