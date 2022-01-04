Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a yakın şirketlerin dolar vurgunu: 18 TL'den satıp 10.30 TL'den geri aldılar /04 Ocak 2022 17:49

Erdoğan'a yakın şirketlerin dolar vurgunu: 18 TL'den satıp 10.30 TL'den geri aldılar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" dedi.

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kur korumalı mevduat" modelini açıkladığı gün ve sonrasında döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de konuk olduğu programda, Demirören grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen 5 şirketin  20-21 Aralık tarihleri arasında 18 TL’den yüksek miktarda dolar satıp, sonra 10.30 TL'den alım yaptığını kesin olarak bildiklerini söyledi.

Konuyla ilgili araştırma önergesi verdiklerini de belirten Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net birşey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldığını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na Halk Bankası'na Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'a yakın şirketlerin dolar vurgunu: 18 TL'den... Sonraki Haber >>

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

'Büyük Operasyon'

'Büyük Operasyon'

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Yılbaşı gecesi köprüde isyan ettiren olay

Sudan'da sular durulmuyor

Sudan'da sular durulmuyor

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

1978'de üretime başlayan İBB Halk Ekmek'i RTE kurmuş!

'Dua Saati'

'Dua Saati'

Uzayda badminton maçı yaptılar

Uzayda badminton maçı yaptılar

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:31:24