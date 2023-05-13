Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a yasak yok /13 Mayıs 2023 22:44

Erdoğan'a yasak yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, akşam namazı için gideceği Ayasofya öncesinde İsmailağa Cemaati'nin liderini ziyaret etti.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye yarın seçime gidiyor. Siyasi parti liderleri bugün son kez mitingleri düzenledi. Saat 18.00 itibariyle ise seçim yasakları başladı. Bu saat itibariyle hiçbir lider seçim propagandası yapamayacak.

Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kuralı tanımadı. Seçim tarihi boyunca Türkiye bugün bir ilke imza attı. Seçime saatler kala Erdoğan, akşam namazını kılmak üzere Ayasofya'ya gitti.

Erdoğan'ın akşam namazı öncesinde toplanan kalabalık camii içerisinde tekbir getirdi.

Erdoğan, seçim çalışmaları sürecinde camii önünde yaptığı açıklamalarla "dini, propaganda aracı" olarak kullanmakla eleştirilmişti.

İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİNE ZİYARET

Erdoğan, Ayasofya'ya gitmeden önce İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi’yi ziyaret etti. O ziyarete ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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