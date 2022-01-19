Erdoğan'a yeni yetkiler verildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığının kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasında Hazine kaynağının aktarılması kapsamında ödenecek destek tutarından yararlanacak kişilerin kapsamına ve yeni hesap açma tarihini Aralık 2023’e kadar uzatmaya kadar bir dizi yetki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.



AKP'li 78 milletvekilinin imzası ile Meclise sunulan ve ilgili komisyondan geçen, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 18 maddeden oluşan kanun, memur ve emeklilere zam oranından doğal gazda kademeli faturalandırmaya, Bireysel Emeklillik Sistemindeki yeni orandan kamu müteahhitlerine kıyağa kadar pek çok konu içeriyor. Kabul edilerek yasalaşan kanun teklifindeki uygulamalar Cumhurbaşkanınca onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanmaları ile yürürlüğe girecek.



Yasayla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi.



Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemenin gerekçe gösterildiği uygulama ile bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.