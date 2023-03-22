Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'da bir şok daha: Berat Albayrak o teklifleri reddetti /22 Mart 2023 12:50

Erdoğan'da bir şok daha: Berat Albayrak o teklifleri reddetti

AKP içerisinde Trabzon milletvekili aday sıralamasına ilişkin yoğun tartışmalar yaşandığı iddia edildi. Eski Bakan Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Seçimlere az bir süre kala milletvekili aday sıralamasına ilişkin partilerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Trabzon yerel sitesi 61 Saat'te yer alan kulis bilgisine göre, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.

"BERAT ALBAYRAK TEKLİFLERİ REDDEDİYOR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asım Aykan'dan bilgi aldığı öne sürülen yazıda, Berat Albayrak’ın aday olması istendiği ancak Albayrak’ın yoğun teklifleri kabul etmediği yazıldı. "Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor." ifadeleri kullanılan yazıda, "Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor. Milletvekilliği istemiyor. Hiç gelecek gibi de durmuyor." yazıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'da bir şok daha: Berat Albayrak o teklifleri reddetti Sonraki Haber >>

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Habertürk'te stüdyo karıştı: Yandaş isim stüdyoyu terk etti

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Mersin’de çıkan yangına müdahale edilemiyor

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

Evinin mutfağından yeni açıklama yaptı

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

'Gerçi Diplomasız da Her Şeyi Olabiliyorsunuz Ama'

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:33