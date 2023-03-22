Erdoğan'da bir şok daha: Berat Albayrak o teklifleri reddetti

Seçimlere az bir süre kala milletvekili aday sıralamasına ilişkin partilerde çalışmalar sürüyor. Son olarak Trabzon yerel sitesi 61 Saat'te yer alan kulis bilgisine göre, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.





"BERAT ALBAYRAK TEKLİFLERİ REDDEDİYOR"





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asım Aykan'dan bilgi aldığı öne sürülen yazıda, Berat Albayrak’ın aday olması istendiği ancak Albayrak’ın yoğun teklifleri kabul etmediği yazıldı. "Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor." ifadeleri kullanılan yazıda, "Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor. Milletvekilliği istemiyor. Hiç gelecek gibi de durmuyor." yazıldı.