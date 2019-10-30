Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın İstanbul'daki 'Boğaz' oyununa İmamoğlu'ndan ilk yorum geldi /30 Ekim 2019 22:56

Erdoğan'ın İstanbul'daki 'Boğaz' oyununa İmamoğlu'ndan ilk yorum geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kaptıran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın yeni bir hamleyle 'Boğaz' bölgesinin yetkilerini belediyeden almayı planlıyor. Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan da bir yorum geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Boğaziçi Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin kanun teklifi taslağıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "hukuki yollara başvuracağız" dedi.

Euronews'a açıklama yapan İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik kanun teklifi taslağı hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Taslak düzenlemeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son verilecek, boğazlarda artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.
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