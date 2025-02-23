Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan 1608 delegeye 7 milyonluk saat hediyesi /23 Şubat 2025 11:42

Erdoğan'dan 1608 delegeye 7 milyonluk saat hediyesi

AK Parti'de bugün düzenlenecek 8. Olağan Kongre'de bin 607 delegeye saat hediye edilecek. Erdoğan'ın saat hediyesinin bedeli 7 milyon lira.

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AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi bugün toplanıyor.  Kongrede yeni MKYK üyeleri belirlenecek ve büyük oranda değişim yaşanarak yeni yönetim de ortaya çıkacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, 1607 delegeye 4 bin lira değerinde, özel imzalı saat hediye edecek. Erdoğan’ın hediyesinin bedeli yaklaşık 7 milyon TL.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre,  Erdoğan'ın MKYK’yı da yüzde 70-80 oranında değiştirmesi bekleniyor. Kongre sonra gözler kabine değişiminde. Bakanlar için haziran ayında bir değişiklik beklentisi var. 18 bakanın bulunduğu kabinede yarıya yakın ismin değişeceği öne sürülüyor.
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