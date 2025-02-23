Erdoğan'dan 1608 delegeye 7 milyonluk saat hediyesi

AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi bugün toplanıyor. Kongrede yeni MKYK üyeleri belirlenecek ve büyük oranda değişim yaşanarak yeni yönetim de ortaya çıkacak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1607 delegeye 4 bin lira değerinde, özel imzalı saat hediye edecek. Erdoğan’ın hediyesinin bedeli yaklaşık 7 milyon TL.





Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Erdoğan'ın MKYK’yı da yüzde 70-80 oranında değiştirmesi bekleniyor. Kongre sonra gözler kabine değişiminde. Bakanlar için haziran ayında bir değişiklik beklentisi var. 18 bakanın bulunduğu kabinede yarıya yakın ismin değişeceği öne sürülüyor.