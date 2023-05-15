Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması /15 Mayıs 2023 20:52

Erdoğan'dan 28 Mayıs açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin yarım puandan az bir farkla ikinci tura kaldığını, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyduklarını belirterek, "14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız" ifadesini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Seçimin ikinci tura kalmasına ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir. Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur.

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. 14 Mayıs’ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz. 28 Mayıs’a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun"
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