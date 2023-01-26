Erdoğan'dan 28 Şubat generallerine af: İki isim cezaevinden tahliye oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan iki emekli generalin cezalarını kaldırdı.







Erdoğan, 87 yaşındaki emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve 75 yaşındaki emekli Tümgeneral Kenan Deniz'in cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hâli" raporu gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Kılıç, 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri'ydi. Deniz ise dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı'ydı.





28 Şubat davasını yürüten Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2018 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan her iki isim de Ağustos 2021'den beri cezaevindeydi.





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 46 yaşındaki bir mahkûm da affedildi. Hakkında, aralarında "silahla tehdit", "silahlı yağma", "kasten yaralama" gibi pek çok suçlama ile verilmiş 9 yıl 46 ay 24 gün cezası olan 46 yaşındaki Osman Kartal'ın cezasının ise Adli Tıp Kurumunun "sürekli sakatlık hâli" raporu gerekçesiyle kaldırılmasına karar verildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.





Genelgede değişikliğe gidilmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın sürekli hastalık, sakatlık ve engellilik hâlinde hükümlülerin cezasını hafifletme ve kaldırma yetkisi bulunduğunu hatırlatırken Adalet Bakanlığının bu konudaki genelgede gittiği değişiklikle ilgili bilgi vermişti.





Bozdağ, "Genelgenin yazımında birtakım yanlışlıklar vardı. Adli tıbbın uygulamalarında yanlışlıklar vardı. Adli tıp raporlarında, adeta cumhurbaşkanı yetkisini kullanır gibi şu ifadeleri kullanıyorlardı, '104. madde kapsamına girmez, 104. madde kapsamına girer.' Halbuki bu konuda kanun ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi var, yasalarımız var. 'Adli Tıp Kurumuna sadece bilimsel ve teknik görüş sorulur' diyor. Ama onlar öyle bir yetki kullanıyorlar ki 104. madde kapsamına girip girmeyeceğine karar veriyorlar. Bu kararı verme yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza aittir. O yüzden biz genelgemizi güncelledik" demişti.





Bakan Bozdağ, "Adli Tıp Kurumu, sadece sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli olup olmadığına dair teşhis ve tespit yapacak. Derecesini de yazmayacak. 'Kocama vardır' o kadar. 'Sakatlık vardır' o kadar. 'Sürekli hastalık vardır' o kadar. Onun dışında geri kalan konu Cumhurbaşkanı'nın takdirine aittir. Affeder, etmez veya cezasını azaltır, azaltmaz. Onun takdirinde. Şimdi bizim yayınladığımız yeni genelge, bu konudaki kargaşayı ortadan kaldıracaktır. Biz genelgeyi değiştirdik. Şimdi bir bahane kalmamış oldu" ifadelerini kullanmıştı.





Bu doğrultuda 28 Şubat davası hükümlüleri Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında Adli Tıp Kurumunca "kocama hâli"ne ilişkin rapor düzenlendiğini söyleyen Bozdağ, "Tabii o, ceza işlerine gelecek, ceza işlerinden Cumhurbaşkanı'na iletilecek. Bu bir süreç tabii. Yani o yüzden henüz daha tekamül etmiş değil. Süreç işliyor" demişti.





28 Şubat davası

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası 13 Nisan 2018'de karara bağlanmış, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanık "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada, 68 sanığın beraatına karar verilirken ölüm nedeniyle dört sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedilmişti.





Yargıtay, aralarında Kılıç ve Deniz'in de bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021'de onamıştı.





Genelkurmay Personel Başkanlığı aynı sene, haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin rütbelerinin söküldüğünü açıklamıştı.