Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan %40+1 çarkı: Böyle bir niyetimiz yok /05 Ekim 2019 10:47

Erdoğan'dan %40+1 çarkı: Böyle bir niyetimiz yok

Partisinin Kızılcahamam kampında konuşan Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçilme oranının yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne de çabamız söz konusu" dedi.

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Erdoğan şöyle dedi:

"Ak Parti şu anda 10 milyon 500 bine varan bir üye sayısına sahiptir. Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkarmalıyız.

Birinci yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne de çabamız söz konusudur."


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