"Erdoğan'dan 57 kez randevu istedim, vermedi"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul - Ankara arasını 1.5 saate düşürecek hızlı tren yolu hattıyla ilgili olarak Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'a açıklamalarda bulundu.







Erdoğan'dan bu konu hakkında 57 kez randevu talebinde bulunduğunu belirten Özcan, şunları söyledi:





"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum. Neyi görüşmek istiyorum? Hızlı trenin Bolu'dan geçmesi meselesini konuşmak istiyorum. Yoksa para istemiyorum, pul istemiyorum. Partisine asla geçmek istemiyorum. Hiçbir derdim yok. Sadece hızlı trenin Bolu'dan geçmesini istiyorum. 57 kez randevu istedim ama vermedi. 57 kez. Randevu verseydi geniş bir heyet ile görüşmeye gidecektik. Tek başıma da gitmeyeceğim. Başta Düzce Üniversitesi'ndeki bu konuda uzman bir arkadaşımız var, çok ciddi çalışma yapmış. Düzce Ticaret Odası Başkanı, Düzce Belediye Başkanı, Bolu Ticaret Odası Başkanı olmak üzere geniş bir heyet ile gideceğimizi söyledim. Ben Tayyip Bey ile bire bir ne konuşayım. En fazla bana 'Suriyelilere neden yardımı kestin?' diye söyler. O konular açılmasın diye kalabalık heyetler halinde gidip ben hiç konuşmayacağım bile."