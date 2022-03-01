Erdoğan'dan AB açıklaması: Yoksa birileri saldırdığı zaman mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısında, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"Erdoğan, "Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Biz NATO'nun genişlemesi taraftarıyız. NATO'nun önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'ya tanımak için adım atarız ve Kosova'yı tanırız" dedi.