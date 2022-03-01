Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan AB açıklaması: Yoksa birileri saldırdığı zaman mı? /01 Mart 2022 21:24

Erdoğan'dan AB açıklaması: Yoksa birileri saldırdığı zaman mı?

Avrupa Birliği gündemi konusunda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın toplantısında, AB ülkelerine seslenerek, "Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

Erdoğan, "Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz NATO'nun genişlemesi taraftarıyız. NATO'nun önemli bir ülkesi olarak Türkiye'nin bu konuda bir konuda bir sorunu yok. Biz Kosova'ya tanımak için adım atarız ve Kosova'yı tanırız" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan AB açıklaması: Yoksa birileri saldırdığı... Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:33