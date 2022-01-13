Erdoğan'dan AB üyeliği mesajı: Stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Çankaya'da AB büyükelçilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç krizinde Avrupa'dan beklenen desteği alamadıklarını söyledi.







Göç konusunda Avrupa Birliği'nden beklentilerinin daha adil ve eşi davranım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Gayretlerimiz olmasaydı göç krizi daha fazla derinleşecek, can kayıpları artacak, terör daha da azacak, istikrarsızlık çok daha geniş coğrafyaya yayılacaktı" dedi.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:





Aşıya adil erişim ve salgının yükünü omuzlama konusunda yaşanan adaletsizliklerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Salgının olumsuz etkilerinden AB de etkilenmiştir. Türkiye müzakere sürecini yürüten aday ülke olarak, temel konularda sorun çözücü role sahiptir. Bu kritik süreçte AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesi önem kazanmıştır. Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Attığımız tüm adımlara AB tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Gümrük birliği başta olmak üzere bize karşı oyalama taktiği kullanıldı. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç üyenin ihtiraslarına yenik düşmesidir. Esas hesaplaşması gereken, birliğin iradesinin birkaç devlet tarafından esir alınması. Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Avrupa ve Türkiye'nin çevresindeki krizler çözülmedikçe göç baskısı azalmayacaktır. Türkiye'nin olağanüstü çabaları olmasaydı Suriye ve Avrupa farklı bir manzara ile karşı karşıya kalacaktı. Türkiye'nin fedakarca yürüttüğü çalışmalar tablonun derinleşmesine mani olmuştur. Türkiye göç kriziyle mücadelesinde AB'den destek alamadı. AB'nin halledemediği iskan projelerini kendimiz hayata geçirdik" diye konuştu.





"Göç konusunda AB'den beklentimiz adil yük ve sorumluluk paylaşımından ibarettir" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik hukuku ayaklar altına alan uygulamalara son verilmesi şarttır. Vize serbestisi konusunda üzerimize düşen adımları zaten atıyoruz. Önemli bir mesafe kaydettik. Bazı üyelerin Türkiye ile problemlerini birlik koridorlarında çözmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Birlik içi dayanışma bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sabote edilmesinin önüne geçilmelidir."





"ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ"

Erdoğan son olarak şu ifadeleri kullandı:





"Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm, yaşadım. Coğrafi, tarihi ve beşeri olarak Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye tam üyelik hedefine bağlıdır. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz."



