Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ABD seçimleri hakkında açıklama: 'Başkan kim olursa olsun...' /23 Eylül 2024 09:34

Erdoğan'dan ABD seçimleri hakkında açıklama: 'Başkan kim olursa olsun...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşlarıyla yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde sürekliliğe vurgu yaptı. Erdoğan, "Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir. " dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında konuştu. 

Gündemdeki konuları değerlendiren Erdoğan ABD'de yaklaşan yaklaşan seçimleri de değerlendirdi. Erdoğan "5 Kasım'da düzenlenecek olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir. Türkiye, NATO'nun en güçlü müttefiklerinden biridir. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi olan bir ülkeyiz. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken, doğuya ihmal nazarıyla bakmıyoruz. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken doğuyu ihmal etmiyoruz. Gerek Şangay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN'la diyalog zemininizi güçlendirmekte kararlıyız. Bu konuda son dönemde kritik adımlar attık. Çok farklı bir iklim yakaladık. Ülkemizin çıkarlarını merkeze alan Türkiye eksenli bir anlayışla farklı bölgesel teşkilatlarla işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı. 
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