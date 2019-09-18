Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ABD'ye iki hafta süre: Yoksa Suriye'de kendi harekât planımızı uygulayacağız /18 Eylül 2019 14:14

Erdoğan'dan ABD'ye iki hafta süre: Yoksa Suriye'de kendi harekât planımızı uygulayacağız

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde kurulması kararlaştırılan güvenli bölgeye ilişkin belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölgeye ilişkin ABD’ye süre verdi ve “İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekât planlarımızı devreye sokacağız.” dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Ankara’da önceki gün yapılan Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesine ilişkin konuşan Erdoğan, zirvenin en önemli kazanımlarından birisinin siyasi sürece yeni bir dinamizm kazandıracak olan Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanması olduğunu söyledi. 

Erdoğan komitenin oluşumundaki tüm pürüzlerin giderildiğini de belirtti.

İKİ HAFTA İÇİNDE SONUÇLANMAZSA...

Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin endişelerinin muhatapları tarafından paylaşıldığını ifade ederek, “Bu durum Amerika ile yürüttüğümüz güvenli bölge çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını özellikle güçlendirdi. Zirve sırasında ve sonrasında yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi iki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekât planlarımızı devreye sokacağız.” dedi.

Avrupa ülkelerinden hem İdlib hem Fırat’ın doğusu konusunda güçlü bir destek beklediklerini söyleyen Erdoğan şunları ifade etti: “Artık laf bizi doyurmuyor, icraat bekliyoruz. Bizler 3 milyon 600 bin mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz." 

SURİYELİLER GÜVENLİ BÖLGEYE Mİ YERLEŞTİRİLECEK?

Erdoğan, "Öyleyse batının da bunun benzerini yapması lazım. Şayet İdlib’de sükûneti hızla sağlamazsak bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın yükünü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz. Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa’da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskân edebiliriz." dedi. 
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