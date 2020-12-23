Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk yorum: Bizi bağlamaz /23 Aralık 2020 10:17

Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk yorum: Bizi bağlamaz

Tayyip Erdoğan dün AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen MYK toplantısında AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin konuştu.

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Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında konuşulanlar basına verildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararıyla ilgili, şunları söyledi:

“AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”. 

Erdoğan'ın toplantıda HDP'yi kapatma fikrine ise soğuk olduğunu belirtti.
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