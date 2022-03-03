Erdoğan'dan AKP milletvekillerine sitem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili milletvekillerine, uygulamaya koydukları ekonomik kararları sahada anlatmaları talimatı verirken, "Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz" uyarısında bulundu.





Erdoğan, partili milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, dün de 50 dolayındaki milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldi, önümüzdeki sürece ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin önerileri aldı.