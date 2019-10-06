Erdoğan'dan AKP'lilere : Burada fitne baya egemen

Tayyip Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.

Erdoğan, partililerine "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar,” uyarısında bulundu.









"İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.





AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır.





Sizlerden attığınız her adımı bilinçle örtüp tartmanızı istiyorum.





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Biz sıradan bir parti değiliz bu hareket bir davadır bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız.





Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.





(Sistem tartışmaları) Şimdi birileri 'Bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51.5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul'du. İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini AK Parti açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize, sonra milletimize anlatacağız.





Pozitif gündemli bir siyaset izlemeye çalışıyoruz. Birileri bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça kendilerini muhatap almadık, almıyoruz, almayacağız. Bu duruşumuz hakkımıza, hukukumuza, haysiyetimize yönelik saldırıları cevapsız bırakacağımız anlamına gelmiyor."