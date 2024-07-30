Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan AKP'ye katılmak isteyen vekillere engel: Transferler durduruldu /30 Temmuz 2024 09:45

Erdoğan'dan AKP'ye katılmak isteyen vekillere engel: Transferler durduruldu

Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelecek ve İYİ Parti'den AKP'ye geçmek isteyen bazı isimlerin önünü kesti. Erdoğan'ın, "İnce eleyip, sık dokuyalım" dediği öne sürüldü.

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Siyasi kulislerde bir süredir İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden istifa edecek isimlerin AKP'ye geçeceği konuşuluyor. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'ye geçmek isteyen isimler için "Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. İnce eleyip sık dokuyalım" dedi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, parti kurmayları, bazı belediye başkanlarının ‘Muhalefette oldukları için işlerini yürütemediklerini’ söylediğini, bu nedenle AKP'ye katılım konusunda nabız yokladıklarını dile getirdi.

ERDOĞAN 'BEKLEYELİM' DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu talepler konusunda acele edilmemesini istediği belirtiliyor. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” dedi.

AKP kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini dile getiriyor.
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