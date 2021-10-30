Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan AKP'ye seçim talimatı: Hızlandırın! /30 Ekim 2021 11:16

Erdoğan'dan AKP'ye seçim talimatı: Hızlandırın!

Erken seçim tartışmaları devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir talimat eldi. AKP teşkilatlarına "seçim için hazırlanın" talimatı veren Erdoğan'ın yurt gezilerinin de artacağı açıklandı.

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Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz sunum yaptı.

ÇALIŞMALARINIZI HIZLANDIRIN

Saha çalışmaları ilk kez anlatılırken Erdoğan’ın bu toplantıda teşkilatına, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatı verdiği öğrenildi.

ÇİFÇTİLER VE MUHTARLARLA ÖZEL PROGRAM

Hürriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın verdiği bu talimat kapsamda il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu ziyaretlerde çiftçilerden muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bölgeye ve şehre özel programlarda buluşacağı belirtildi.

 
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