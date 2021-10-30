Erdoğan'dan AKP'ye seçim talimatı: Hızlandırın!

Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz sunum yaptı.







ÇALIŞMALARINIZI HIZLANDIRIN





Saha çalışmaları ilk kez anlatılırken Erdoğan’ın bu toplantıda teşkilatına, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatı verdiği öğrenildi.





ÇİFÇTİLER VE MUHTARLARLA ÖZEL PROGRAM





Hürriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın verdiği bu talimat kapsamda il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu ziyaretlerde çiftçilerden muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bölgeye ve şehre özel programlarda buluşacağı belirtildi.



