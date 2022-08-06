Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucu cevabı: Hanımefendi önce haddini bileceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında AKP'li bir kadının uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorduğu soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" açıklamalarını hatırlatarak yanıt vermişti.







Soylu'nun bu açıklamasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soran Akşener, “Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın" ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan, Kocaeli’nde toplu açılış töreninde konuştu. Akşener’in açıklamalarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





"BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOKTUR"

Yavru muhalefetten birisi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi, bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu konuda iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Biz gerekli mücadeleyi verdik, vereceğiz. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının sulu kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün.







