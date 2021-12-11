Erdoğan'dan Aktroller'i tedirgin edecek 'sosyal medya' açıklaması

"KÜRESEL BİR GÜVENLİK SORUNU"
"Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz" diyen Erdoğan, "Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" diye konuştu.
Sosyal medya platformlarının denetlenmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır" ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİ İÇİN ANA TEHDİT"
Daha önce de sosyal medya mecralarını hedef alan açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya, demokrasi için ana tehdit" dedi.