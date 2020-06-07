Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan 'Ankara' mesajı /07 Haziran 2020 23:04

Erdoğan'dan 'Ankara' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla birlikte "Ankara'da mesaiye devam" mesajını paylaştı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

T24'te yer alan habere göre Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul’dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 gün önce Ankara’ya dönmüştü.

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