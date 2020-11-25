Erdoğan'dan Arınç'a: Sen bizi daha çok üzdün

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, "Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine, ‘Sen bizi daha çok üzdün. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz' dedim. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim" ifadelerini kullandı.







Bunun üzerine AKP'li yöneticiler, AKP tabanının istifayı olumlu karşıladığını iletti.





“Bizim haklı söylemlerimizi anlamamış”







MYK gündeminin bir diğer önemli konusu da eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın MYK'ya oy birliğiyle sevk edilmesi oldu. Erdoğan, Mehmet İhsan Arslan'ın bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti'nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözüne tepki gösterdi. Erdoğan, “Bu çok ağır bir söz. Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Biz Kürtleri değil, teröristleri bombalıyoruz. Bizim Kürtlerle problemimiz yok. Bu röportajdaki sözleri, bizim haklı söylemlerimizi hiç anlamadığını gösteriyor. Biz hiçbir zaman Kürtleri bombalamadık” ifadelerini kullandı.



