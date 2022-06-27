Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması /27 Haziran 2022 20:43

Erdoğan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması

Yılbaşında yapılan zammın yükselen enflasyon karşısında erimesi sonrasında asgari ücrete yeni bir zam beklentisi oluşurken, konuyla ilgili bir açıklamanın da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiği aktarıldı.

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Enflasyon karşısında her gün eriyen asgari ücrete yeni bir zamn yapılması beklentisi sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan asgari ücret konusunda "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin "Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğimiz seviyeye çekmiş olacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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