Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusunu böyle geçiştirdi /18 Haziran 2025 20:29

Erdoğan 'asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusunu böyle geçiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM'deki AKP grup toplantısı çıkışında "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruya iki kere aynı yanıtı verdi: "Söyledim ya!"

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabir, ekonomideki güncel gelişmelerle ilgili olarak “Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?” sorusunu yöneltti. Erdoğan, bu soruya kısa ve net bir şekilde “Söyledim ya” yanıtını verdi. Muhabirin “Gelecek mi efendim ara zam?” diye soruyu tekrarlaması üzerine Erdoğan, aynı ifadeyi tekrarlayarak “Söyledim ya” dedi.

GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, grup toplantısında ekonomiye dair eleştirilere yanıt verirken asgari ücretin alım gücüne dikkat çekmişti. “Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir” diyen Erdoğan, 2002’ye kıyasla asgari ücrette ciddi bir iyileşme olduğunu savundu. Ancak, “Her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz” ifadeleriyle vatandaşların ekonomik zorluklarına değindi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan 'asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusunu böyle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:41