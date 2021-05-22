Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'dan aşı bağışı bekleyen ülkelere: Yerli aşıyı üretince vereceğiz /22 Mayıs 2021 18:33

Erdoğan'dan aşı bağışı bekleyen ülkelere: Yerli aşıyı üretince vereceğiz

Pandeminin etkilediği yoksul ülkelere AB ve Çin‘den yardım sözü geldi. Brüksel bu yıl içinde 100 milyon doz aşı bağışı vadederken, Çin üç milyar dolar yardım edecek. Farklı ülkelerden farklı bağış rakamları gelirken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı üretilmesi halinde "insanlığın istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü G20 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde, AB'nin bu yıl sonuna kadar ihtiyaç sahibi ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlamayı planladığını söyledi. AB ülkeleri daha önce aldıkları başka bir kararla da yıl sonuna kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için en az 100 milyon doz korona aşısı sağlamayı planlamıştı.

DW'nin haberine göre zirveye video konferans yöntemiyle katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, önümüzdeki üç yıl içinde korona pandemisinden olumsuz etkilenen az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin yeniden toparlanmalarına katkı sağlamak amacıyla üç milyar dolar daha maddi destek vereceklerini ilan etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yıl sonuna kadar Uluslararası Aşılama Programı COVAX'a 30 milyon doz koronavirüs aşısı bağışlanmasının planlandığını açıkladı. Merkel, Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne çevrimiçi olarak katıldıktan sonra Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Almanya tarafından sipariş edilen aşıların tam ve zamanında ellerine ulaşması halinde bu bağışı yapacaklarını belirtti.

Merkel ayrıca, Almanya'nın, yoksul ülkelerdeki aşılama işlemlerinin hızlandırılması amacıyla COVAX'a 100 milyon euro daha maddi yardımda bulunacağını açıkladı. Böylece Almanya'nın aşı yardımlarına katkısı şu anda bir milyar euroyu geçmiş bulunuyor. Berlin şimdiye kadar, 125 ülkeye 70 milyon doz aşı hibe etti. 

ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI İLE YARDIM SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdiklerini" belirterek, "Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik.

Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz" dedi.

YOKSUL ÜLKELERDEN AŞI ÜRETİCİSİ ÜLKELERE ELEŞTİRİ 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, sanayi ülkelerinin öncelikle iç piyasaları için aşı ürettiklerini, bu yüzden de onlardan yeterince destek  göremediklerini belirterek şikayetçiler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise bu durumu, "Feci bir ahlaki başarısızlık" olarak değerlendiriyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise şimdiye dek AB'de üretilen 220 milyon doz aşının Birlik dışındaki ülkelere ihraç edildiğini duyurdu. Çin Devlet Başkanı Şi ise, ülkesinin şu ana kadar 300 milyon doz aşı ihracatı gerçekleştirdiğini aktardı. Çinli lider, Sağlık Zirvesine yolladığı video mesajında, "Şu anda en büyük sorun dünyadaki eşit olmayan aşılama hızıdır" diyerek, her türlü "Aşı milliyetçiliği" ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya ve Çin'i, "aşı diplomasisi" uygulamakla suçlayarak, bu ülkelerin AB'nin aksine, aşı tedariğini siyasi taleplerle ilişkilendirdiklerini ileri sürdü.
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