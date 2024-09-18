Erdoğan'dan askeri okulları yeniden dizayn sinyali!

Geçtiğimiz gün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri teğmenlerin kılıçlı yemini oldu. MYK’da Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıçlarını çekerek Subaylık Andı’nı okuması ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmasının da görüşüldü belirtildi.







MÜDAHALE Mİ GELİYOR?



İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, teğmenler hakkında konuşan Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin çok hassas bir süreç izlediklerini ifade ederken Erdoğan'ın “İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” ifadelerini kaydettiği öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” söyleminde bulunduğu da aktarıldı.







