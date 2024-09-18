Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan askeri okulları yeniden dizayn sinyali! /18 Eylül 2024 14:19

Erdoğan'dan askeri okulları yeniden dizayn sinyali!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AKP MYK toplantısında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin ettiği kılıçlı yemin de konuşuldu. Erdoğan, "Burada müfredat, alım süreci vb. bunları bir masaya yatıracağız" derken askeri okullarla müdahalenin sinyallerini verdi.

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Geçtiğimiz gün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri teğmenlerin kılıçlı yemini oldu. MYK’da Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıçlarını çekerek Subaylık Andı’nı okuması ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmasının da görüşüldü belirtildi.

MÜDAHALE Mİ GELİYOR?
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın aktardığına göre, teğmenler hakkında konuşan Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin çok hassas bir süreç izlediklerini ifade ederken Erdoğan'ın “İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” ifadelerini kaydettiği öğrenildi. Ayrıca Erdoğan’ın, “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” söyleminde bulunduğu da aktarıldı.


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