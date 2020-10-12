Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan'dan Avrupa'ya Azerbaycan çağrısı /12 Ekim 2020 22:10

Erdoğan'dan Avrupa'ya Azerbaycan çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB’ye “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB’nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. 

'YUNANİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR'

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

'AVRUPA’NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ DE TEHLİKEYE ATTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB’ye “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan Avrupa'ya Azerbaycan çağrısı Sonraki Haber >>

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:18