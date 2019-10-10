Erdoğan'dan Avrupa'ya: İşgal derseniz 3.6 milyon mülteciyi kapıları açar size yollarız

Erdoğan şöyle dedi:





'SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN, MISIR SEN HİÇ KONUŞMA'







''Suriye topraklarında, üzerinde onlarca yabancı gücün cirit attığı dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını önlemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmiyoruz. Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını zikredeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım, Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?





Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan bir ülkesin. Yüzde 52'yle seçilmiş Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sen katilsin. Sisi operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar?





Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euro'yu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız.





NATO'YA TEPKİ: SİZ TÜRKİYE'Yİ BİRKAÇ TANE ZİBİDİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TERCİH ETMEYECEKSİNİZ ÖYLE Mİ?





Bizim sınır ötesi harekatın altında güneyimizde terör devletini engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen zaman boyunca maalesef beklediğimiz adımlar atılmamış, oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta ABD. Biz Türkiye'yiz. Biz NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan edinimlerini yerine getiren ülkelerden biri Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.



